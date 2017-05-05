«العمري» في قبضة الجيش اليمني وخسائر فادحة بين الحوثيين

عدن:«الخليج»

أعلن الجيش الوطني اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي، استعادة سيطرته الكاملة على معسكر العمري بمحافظة تعز (وسط البلاد)، وطرد الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، عقب معارك مسلحة عنيفة، فيما لقي 25 عنصراً من الميليشيات الانقلابية مصرعهم في غارات لطيران التحالف.

كما حققت قوات الشرعية تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي تقدماً ميدانياً على حساب الانقلابيين في منطقة الزهاري أولى مناطق مديرية الخوخة التابعة إدارياً لمحافظة الحديدة (غرب البلاد)، في حين تواصلت المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية والتحالف العربي من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في جبهات القتال بمحافظتي البيضاء ومأرب.



وأكد مصدر عسكري في الجيش الوطني، سيطرة الجيش على معسكر العمري بالكامل في مديرية ذُباب غرب تعز، وكذا سيطرة الجيش على التباب المحيطة بالمعسكر من كل الجهات، عقب معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأشار إلى تكبد الانقلابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات العسكرية، كما لاذ من تبقى منهم بالفرار.



وعلى صعيد تواصل المعارك المسلحة، شهدت جبهة الوهبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء على الحدود مع محافظة مأرب، تجدداً للمواجهات المسلحة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتخلل المواجهات تبادل الجانبان القصف الصاروخي والمدفعي، كما قُتل مدني وأُصيبت شقيقته من سكان قرية لقاح إثر القصف العشوائي الذي شنه الانقلابيون على مناطق سكنية في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، وفقاً لمصادر عسكرية ومحلية.

وأكدت مصادر في محافظة مأرب، تصدي قوات الجيش والمقاومة لمحاولة تسلل عناصر تابعة لميليشيات الحوثي وصالح، إلى مواقع قوات الشرعية في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، ولفتت المصادر إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجانبين، وفي محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، شنت قوات الشرعية قصفاً مدفعياً على مواقع الميليشيات الانقلابية في البقع.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 25 من مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح، بينهم قيادات بارزة، بغارات جوية للتحالف العربي.

ونقل موقع «26 سبتمبر» عن مصادر ميدانية قولها «إن طيران التحالف، واصل شن غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في معسكر خالد ابن الوليد شرقي مديرية المخا وفي منطقة الهاملي غربي تعز، ما أسفر عن مقتل 25 منهم بينهم قيادات بارزة إضافة إلى سقوط أعداد من الجرحى».

وأضافت المصادر أن «غارات جوية أخرى دمرت مخزناً للأسلحة ومدرعة، وثلاث آليات، تابعة للميليشيا الانقلابية في الأماكن نفسها».

وتابعت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت أيضاً بين قوات الجيش والميليشيا الانقلابية في الجهة الشمالية لمعسكر خالد بن الوليد بعد هجوم قوات الجيش، استخدم فيها الجانبان مختلف أنواع الأسلحة، مشيرة إلى أن قوات الجيش استطاعت «دحر الميليشيا الحوثية إلى الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز».

وفي سياق متصل، ذكر موقع الجيش اليمني أن طيران التحالف شن نحو ست غارات جوية استهدفت تجمعات ومعسكراً تدريبياً للمليشياً الانقلابية (مسلحو الحوثي وحلفاؤهم) في منطقة بير الهذيل، بمديرية سنحان، جنوبي العاصمة صنعاء. ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي وقوات صالح، إلا انه لم تتوفر أي إحصائية.