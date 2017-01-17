تقدم ميداني جديد لقوات الشرعية شرقي صنعاء

صنعاء:«الخليج»

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، تمكن قوات الشرعية وبغطاء من طيران دول التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في مديرية نهم، شرق صنعاء، فيما تمكنت غارات لطيران التحالف العربي من تدمير عتاد للانقلابيين في محافظة شبوة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الشرعية حررت سلسلة جبال حلبان الاستراتيجية وجبل باذين ومرتفعات رشح والتوجيه والجروف من الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، في حين استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات الميليشيات بمناطق متفرقة في المديرية. وأضاف أن وحدات الجيش الوطني اليمني تتقدم باتجاه منطقة دوة بالمنطقة وتخوض مواجهات مستمرة مع الميليشيات، وسط تغطية من طيران التحالف العربي، الذي دمر ثلاثة (أطقم) عربات عسكرية، تابعة للميليشيات ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وأفاد مصدر محلي «الخليج» بأن الجيش الوطني استولى على مخزن للأسلحة في جبل الرشح ضم ذخائر متنوعة وعدداً من الصواريخ الموجهة، مضيفاً أن المواجهات في عدد من المواقع بالمديرية اتسمت بالعنف، وأن عشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات التحالف العربي، أمس، عتاداً عسكرياً لميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في جبهتي عسيلان وبيحان ل«الخليج»، إن طائرات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع الانقلابيين في أماكن متفرقة شملت مناطق الصفحة، وحيد بن عقيل، وبئر أحمد. وأضافت أن الغارات الجوية للتحالف العربي تزامنت مع اشتباكات مسلحة متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين قوات الشرعية الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مواقع قرن صُوفة بجبهة الساق، وبئر أحمد بهجر كحلان.