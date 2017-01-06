المخلافي: المرجعيات الثلاث أساس الحل في اليمن

صنعاء: «الخليج»

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، عن تقدير اليمن لموقف بريطانيا الداعمة للحكومة الشرعية ومساعيها لإنهاء الصراع وإحلال السلم والاستقرار، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.

وأكد المخلافي، خلال لقائه، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ادموند براون في العاصمة السعودية الرياض، أن أي مبادرة للحل السياسي يجب أن تلتزم بالمرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216، وما تم الاتفاق عليه في مشاورات السلام السابقة في سويسرا والكويت حتى ينعم أبناء الشعب اليمني بسلام حقيقي دائم.

وثمن المخلافي دعم حكومة بريطانيا للشرعية الدستورية وحل الأزمة اليمنية من خلال الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

من جهته، أشاد السفير البريطاني بالتحسن الملحوظ الذي تشهده المناطق المحررة في اليمن، وبدء الحكومة الشرعية بتقديم الخدمات للمواطنين فيها، مؤكداً أهمية استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تُجمع عليها كل الدول الراعية للتسوية في اليمن.

ولفت بروان إلى أن التصريحات الأخيرة غير المسؤولة لطرفي الانقلاب لا تخدم التسوية السياسية في اليمن، مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لعقد اجتماعين مقبلين في الجانب الاقتصادي على المستوى الفني في الرياض لممثلي دول الرباعية، وستتم دعوة ممثل للحكومة اليمنية لحضور الاجتماعين وتقديم رؤية الحكومة اليمنية للاحتياجات الاقتصادية والإنسانية الملحة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن.

وأكد السفير البريطاني أن التواصل الدائم بين حكومتي اليمن وبريطانيا على أعلى المستويات يسهم في الدفع بالتسوية في اليمن قدماً ويعزز جهود الأمم المتحدة والدول الراعية في هذا الاتجاه.