قرقاش: الإمارات في اليمن.. دور بجسد وسواعد وأسنان

أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دور الإمارات ضمن «التحالف العربي» الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ثابت وراسخ، مشيراً إلى أن دور الإمارات في اليمن هو دور دولة بجسد وسواعد وأسنان.

وقال على تويتر: «الخطاب المفتوح الداعي إلى وحدة الصف والكلمة يضيف إلى جهود التحالف العربي في اليمن، غير الخطاب المسموم الذي يهدف إلى التفرقة والحزبية».

وأضاف: ولكل خبيث ومتصيد نقول له إن دور الإمارات في اليمن هو دور دولة بجسد وسواعد وأسنان، ولن ينجح خبث الخبيث أمام تضحيات أبناء الإمارات في اليمن.

وتابع: «نقول للخبيث إن الإمارات في دورها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ثابتة راسخة، ولا يستوي من يقاتل ويضحي بسواعده وأسنانه مع ثرثرة اللئيم».

استشهد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، مع اثنين من مرافقيه أمس، خلال قيادته المعارك المسلحة بجبهات القتال على الساحل الغربي في الأطراف الشمالية والشرقية بمدينة المخا الاستراتيجية، إثر استهدافه بصاروخ حراري غادر أطلقته الميليشيات الحوثية.

وجاء في بيان نعي من الرئاسة اليمنية أن الشهيد قاد معركة تحرير المخا من المليشيا الإجرامية الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، واستطاع أن يقطع شوطاً كبيراً في تحرير الوطن، خاصة محافظتي عدن، وتعز، ودحر العصابات الإجرامية للمليشيا الانقلابية، وتوعد الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن يمرغ زملاء الشهيد أنوف الانقلابيين في التراب.

وقال مصدر مقرب من أسرة الشهيد، إن جثمانه سيوارى الثرى اليوم الخميس في مدينة عدن. ومن المتوقع أن تشهد مراسم دفن اللواء اليافعي، قيادات كبيرة في الدولة من مدنيين وعسكريين، في الوقت الذي أحرزت فيه قوات الشرعية في اليمن، أمس، تقدماً ميدانياً لافتاً، بسيطرتها على منطقة «يختل»، وتطهير أجزاء واسعة من منطقة «جبل النار»، شمال وشرق مديرية المخا الساحلية، غرب محافظة تعز، في سياق عملية «الرمح الذهبي» الهادفة لتحرير مناطق الساحل الغربي للبلاد، وذلك بإسناد من قوات وطيران دول التحالف العربي.